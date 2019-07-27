Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

В этом году в Европе в июле стоит сильнейшая жара, а в России в ближайшие дни в конце июля ожидается

резкое похолодание. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, что жара установилась в европейских странах с приходом волны горячего воздуха их Африки.

Москву ждет аномально холодная погода

"А в холодной погоде в Москве виноваты ультра-холодные воздушные массы с Северного полюса", - сказала синоптик в интервью "КП".

Позднякова подчеркнула, что глобальные изменения климата действительно есть. "По закону вращения Земли, у нас работает западно-восточный перенос, когда воздушные массы идут, например, с Тихого океана на Американский континент", - пояснила эксперт.

Сейчас зональность этого переноса меняется. Теперь теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север, а холодный воздух с полюса наоборот проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами. Это стало причиной сильных ливней. Согласно объяснению метеоролога, жара и ливни, которые есть у нас сейчас – это проявление меридианальных процессов.

Позднякова отметила, что история метеонаблюдений длится всего 170 лет, а Земля - гораздо старше. Мы Ученые пока не открыли, чем вызвана смена климатических эпох. Факторов может быть несколько. . Поэтому как долго продлится эпоха меридианальных процессов, пока определить невозможно.