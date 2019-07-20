МЧС предупреждает: в столице снова гроза

В ближайшие часы и до ночи субботы в столичном регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сегодня сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы снижать скорость при управлении транспортным средством, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов призывают быть внимательными и осторожными, не укрываться под козырьками или деревьями. В связи с ожидаемым ухудшением погоды спасатели рекомендуют не оставаться у водоемов, не купаться и не рыбачить.