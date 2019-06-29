В Москве за два минувших для выпало около половины месячной нормы осадков

На территории Москвы выпало 27 миллиметров осадков, в Московской области - 40 миллиметров, что составляет около половины от месячной нормы июня, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Западный циклон подошел накануне к столичному региону. В Москве выпало за двое суток (27 и 28 июня) больше половины от месячного количества осадков при норме июня 75 мм", - говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме работают более тысячи сотрудников Мосводостока. Однако, синоптики отмечают, что к вечеру субботы, 29 июня, дожди должны прекратиться, так как циклон отступил от Москвы на север.