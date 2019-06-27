МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре

Экстренное предупреждение объявлено в Москве в четверг из-за погодных условий: на город надвигаются гроза и сильный ветер. Об этом АН сообщил представитель пресс-службы столичного главка МЧС.

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Также ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего ТС. Спасатели предупреждают: вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Пешеходов просят не находиться долгое время на улице и избегать рекламных щитов и шатких конструкций. МЧС России по городу Москве призывает горожан быть предельно внимательными и осторожными.