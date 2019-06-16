В Москве и Московской области на 17 июня объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом указано в прогнозе, опубликованном сегодня на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте. Как отмечается, существует вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника. Днем 16 июня в Москве будет облачно с прояснениями. В столице воздух прогреется до +25 градусов, в Подмосковье - до +26.

В понедельник температура воздуха составит от 23 до 25 градусов выше ноля, по области местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Давление установится на отметке 747-748 мм ртутного столба.