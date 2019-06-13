Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг распространенную ранее в четверг информацию о похолодании до плюс одного градуса в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что не представляет, кто дезинформировал общественность таким образом. По словам Тишковца, это "ерунда полная". В действительности же ожидаются температуры от 8 до 10 градусов тепла.

"Ни о каких плюс 1 речи не идет", - сказал Тишковец. По словам синоптика, в пятницу днем температурный фон вернется в норму, пройдут ливни с грозами, в столице ожидается плюс 23-25, по области - от 21 до 26.