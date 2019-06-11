Гидрометцентр предупредил москвичей о скором похолодании
11 июня 2019, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Похолодание до 21-23 градусов ожидается в Москве и Подмосковье, до конца недели температура будет держаться на уровне 20-25 градусов. Об этом сегодня сообщили в Гидрометцентре РФ.
О том, когда в столицу придет похолодание, в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура понизится в четверг, 13 июня.
В столичном регионе радикально изменится циркуляция воздуха: "Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой. А самое главное - понизится температура воздуха", - сказал он.