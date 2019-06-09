Температура воздуха в российской столице повторила рекорд 1999 года

К четырем часам дня воскресенья, 9 июня, температура воздуха в Москве достигла 31 градуса, повторив тем самым рекорд, установленный двадцать лет тому назад - 9 июня 1999 года.

При этом абсолютный температурный рекорд за историю метеонаблюдений, так сказать, "устоял": 9 июня 1948 года метеостанциями в городе была зафиксирована температура воздуха 32.1 градуса выше ноля.

Погода в столичном регионе стала рекордной для 2019 года. Ранее температурные максимумы в 30.9 градуса фиксировались 7 и 8 июня. Тогда же синоптики ввели предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.