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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

МЧС о чрезвычайных ситуациях на территории России, связанных с погодой

, 08:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ГУ МЧС по РСО-Алании.
Фото ГУ МЧС по РСО-Алании.

На российской территории в среду чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными и неблагоприятными метеоявлениями МЧС РФ не прогнозирует. Однако спасатели предупреждают, что в горах на Юге России и Северном Кавказе сохраняется лавинная опасность.

Оперативный прогноз возможных ЧС на 20 февраля обуславливается прохождением на территории РФ 3-х циклонов, 4-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает пресс-служба МЧС России.

Лавинная опасность, как и накануне, сохраняется во вторник в горной местности Сочи, трех районах Дагестана, в североосетинском Верхнем Ларсе, Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и двух районах Карачаево-Черкесии.

ЛБ