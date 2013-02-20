МЧС о чрезвычайных ситуациях на территории России, связанных с погодой

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20 февраля 2013, 08:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ГУ МЧС по РСО-Алании.

На российской территории в среду чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными и неблагоприятными метеоявлениями МЧС РФ не прогнозирует. Однако спасатели предупреждают, что в горах на Юге России и Северном Кавказе сохраняется лавинная опасность.

Оперативный прогноз возможных ЧС на 20 февраля обуславливается прохождением на территории РФ 3-х циклонов, 4-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает пресс-служба МЧС России.

Лавинная опасность, как и накануне, сохраняется во вторник в горной местности Сочи, трех районах Дагестана, в североосетинском Верхнем Ларсе, Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии и двух районах Карачаево-Черкесии.