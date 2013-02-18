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18 февраля 2013, 10:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Несмотря на достаточно скорый приход календарной весны, скорого потепления в центральном регионе России пока не ожидается, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, календарная весна придет в Москву вместе с морозами.

В течение наступившей недели температура воздуха будет колебаться от -13 градусов ночью до -7 градусов днем, характер погоды не изменится и в начале следующей недели, в последних числах февраля.

Однако уже в субботу, 2-го марта, жителей центрального региона России ожидают ночные морозы, температура воздуха опустится до -18 градусов, днем ожидается -8...-10 градусов.