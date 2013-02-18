Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Усть-Камчатск Камчатского края засыпан снегом и изолирован от мира

18 февраля 2013, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на то, что календарная зима подходит к концу, районный центр Усть-Камчатск на востоке Камчатки засыпан снегом и изолирован от внешнего мира, из-за снегопада участок дороги длиной в 145 километров закрыт до утра 19 февраля. 
 
По данным МЧС, по состоянию на 6.00 мск никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях в районе не поступало. 
ЕП

//картина дня

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил об оккупированных на Украине российских территориях.

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…