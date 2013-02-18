Усть-Камчатск Камчатского края засыпан снегом и изолирован от мира

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18 февраля 2013, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на то, что календарная зима подходит к концу, районный центр Усть-Камчатск на востоке Камчатки засыпан снегом и изолирован от внешнего мира, из-за снегопада участок дороги длиной в 145 километров закрыт до утра 19 февраля.

По данным МЧС, по состоянию на 6.00 мск никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях в районе не поступало.