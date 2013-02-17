Спасатели не рекомендуют жителям и гостям Сочи гулять в гористой местности

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17 февраля 2013, 17:29 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

Фото с сайта www.15.mchs.gov.ru/

Кубанский главк МЧС России распространил экстренное предупреждение на сегодня и завтра. В период с 17 по 18 февраля в горах выше 1500 метров лавиноопасно, предупреждают спасатели.

Специалисты прогнозируется на территории города Сочи возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с: обрывом воздушных линий связи и электропередач, выходом из строя объектов жизнеобеспечения, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей и затруднением в работе транспорта, увеличением ДТП.

Источник ЧС – сход снежных лавин в горах.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует населению и гостям края воздержаться от выхода в горы в лавиноопасный период.

А в случае происшествия сохранять спокойствие и звонить с мобильных телефонов по номеру "010".