В Москву и Московскую область идет похолодание

Во вторник в столичном регионе похолодает, как ранее сообщили АН, уже к воскресенью температура воздуха понизится до минус 15 градусов, температура воздуха будет постепенно понижаться в течение недели.

В столичном регионе сегодня возможен слабый гололед, пройдет снег с дождем, в Москве ожидается от ноля до минус двух, по области - от минус трех до плюс двух градусов. В ночь на среду ожидается до - 4 градусов.