В столичном регионе несколько похолодает, температура воздуха в течение недели будет постепенно понижаться и, согласно прогнозу синоптиков, к воскресенью составит -5 градусов днем и -8 ночью.

В понедельник, 11-го февраля, ночью ожидается -1 градус, днем +1, день за днем столбики термометров будут опускаться и уже в среду ночью ожидается -7 градусов, а днем-4.

В течение всей недели ожидается пасмурная погода, пройдет снег.