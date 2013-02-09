В Москве ожидается потепление, снова запахнет весной (ВИДЕО)

Улицы Москвы к утру субботы покрылись коркой льда, как отмечает ГУМЧС по Москве, условия для гололедицы создали минусовая температура и ледяной дождь, который прошел ночью.

По тротуарам во дворах и на улицах столицы сложно передвигаться из-за тонкого и гладкого слоя льда и замерзших остатков снежных сугробов. На автомобильных дорогах города ситуация лучше — льда нет, хотя дороги очень мокрые.

В течение дня столбики термометров, как и накануне, покажут от одного до трех градусов тепла в столице и от минус 2 до плюс 3 градусов - по области. Правда, небо по-прежнему будет хмуриться и не исключены небольшие осадки. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.



В ночь на воскресенье не исключен мокрый снег при температуре воздуха от нуля до минус 2 градусов в мегаполисе и до минус 5 градусов в Подмосковье. А вот в воскресенье воздух в столице вновь прогреется до плюс 2 градусов. Может продолжиться и мокрый снег.



