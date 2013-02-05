Ураган на севере Бельгии повредил более сотни домов

В Бельгии в результате обрушившегося урагана во вторник повреждены более ста домов на севере страны, несколько населенных пунктов остались без электричества. Как сообщают местные власти, по предварительным данным, жертв нет.



Из-за непогоды сорваны крыши домов, выбиты стекла, повалены столбы и опоры линий электропередачи.

Буря не сказалась на работе международного транспорта, бельгийские аэропорты работают в штатном режиме.

Ведутся восстановительные работы.