"Такого снегопада давно не знали здешние места". Если точнее - 100 лет

Снегопад, прошедший в столице вчера, 4 февраля, побил рекорд столетней давности. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

За последние сутки выпало рекордное количество снега - 26 см, а всего с начала февраля выпало 36 см снега.

Также, по его словам, с начала зимы в столице выпало уже 216 см снега, это в полтора раза больше климатической нормы (152 см). Как отметил заммэра, сейчас в Москве за сутки утилизируется около 800 тыс. куб. м снега.

Согласно данным синоптиков, снег в столице будет периодически идти еще 4-5 дней.

Ранее «АН» сообщали, что на дорогах Москвы образовалась гололедица, в понедельник зарегистрировано около трех с половиной тысяч мелких ДТП.



