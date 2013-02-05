Сегодня в Москве будет облачно и снова пройдет снег, температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Температура воздуха снова значительно выше нормы. Ветер западный 5-10, на дорогах региона после вчерашнего снегопада - гололедица.

Атмосферное давление 741 мм. рт. ст., относительная влажность воздуха около 80%.