На Камчатку в понедельник обрушится метель и штормовой ветер

Утром в понедельник, по данным ГУМЧС по Камчатскому краю, в Петропавловске-Камчатском и на автотрассе Петропавловск — Начики ожидается метель, видимость 500 м, ветер восточный со скоростью 23-28 м/с.

На дорогах региона сохраняется гололедица, в связи с чем Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупреждает граждан, что в период действия неблагоприятного явления следует ограничить выезд за пределы населённых пунктов.