На территории Московской области днем воскресенья до 22 часов, ожидается ухудшение погоды: местами сильный снег, ветер с порывами 15 м/с и выше, гололедные явления, наледи, образование сосулек, на дорогах снежные заносы.

Подмосковный главк МЧС Росси, просит жителей и гостей области быть внимательными при передвижении по улицам вблизи зданий с выступающими карнизами, линий электропередач, слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской области: 8 (499) 743 02 72