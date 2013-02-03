МЧС: Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто в обе стороны

В связи со снегопадом и ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия, лавиноопасностью на Крестовом перевале, перекрыто движение по Военно-Грузинской автодороге: невозможно обеспечить безопасный проезд транспорта.

Об этом сообщает североосетинский главк МЧС РФ.

Российской стороной принято решение запретить движение транзитных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в обоих направлениях с 09 часов 00 минут 03 февраля 2013 года до особого распоряжения.



ГУ МЧС России по РСО-А настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок через пп Ларс до улучшения погодных условий на Крестовом перевале