Сегодня в столичном регионе сырая погода на фоне низкого давления

В столичном регионе сохраняется влияние атлантического циклона, в течение дня - облачно, продолжится снегопад, температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов, ветер будет дуть южный 5-10 м/с. Отметим, что в Москве за сутки (с вечера четверга) выпало 5-7 см снега, снегопад продолжается.

Атмосферное давление - 734 мм. рт. ст., что значительно ниже нормального.

Медики обращают внимание граждан, что сохраняющаяся температура существенно выше нормы, а содержание кислорода в воздухе снижено.

Не только метеочувствительные, но даже вполне здоровые люди могут отмечать упадок сил, сонливость, чувство нехватки кислорода, тяжело придется в пятницу людям с бронхо-легочной патологией, лицам, страдающим сосудистыми расстройствами: артериальной гипотонией, вегето-сосудистой дистонией.