В московском регионе к вечеру ожидается сильный снег

В российской столице погода в последний день января будет ветреной и снежной, ожидается метель. Со стороны Скандинавии приблизится очередной атлантический циклон с большими запасами влаги и тепла.



Во второй половине дня в Москве начнется метель с порывистым южным ветром до 17 м/с. Наиболее интенсивный снег ожидается ближе к концу дня. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса мороза, по области - минус 2-7 градусов. Вечером на дорогах возможна сложная обстановка - образование снежного наката и гололедица.



Специалисты предупреждают, что ветер и колебания давления окажут негативное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.