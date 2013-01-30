Синоптики: Весна в этом году отменяется (ВИДЕО)

Синоптики предполагают, что весна в этом году не настанет. Ученых беспокоит тенденция глобального потепления: за последние 100 лет среднегодовая температура в России выросла примерно на 20 градусов.

Специалисты по погоде не исключают, что в будущем останется только два времени года, лето будет сменять зиму и наоборот.

Метеорологи отмечают, что это - не аномалия, а тенденция. В Гидрометцентре России напомнили, что уже несколько лет на смену холодам сразу приходит жара.

Период межсезонья так короток, что северное полушарие его словно не замечает. Жители меняют шубы на шорты. Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев пояснил: «Погода становится дерганой, и таких ситуаций, когда пропала весна или осень, становится больше».

Из истории наблюдений за погодой известно, что 100 лет назад среднегодовая температура в России была около -10 градусов, а в настоящее время уже +10. Последние годы вовсе стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Тенденция планетарного масштаба. А разогревает Землю человек.

Известный ученый Виктор Данилов-Данильян рассказал: «За один день сжигается столько углеводородов, сколько Земля запасала в течение 11 тысяч лет. Естественно, это не может не сказаться именно на устойчивости системы климатической. Она сейчас разбалансирована. Ищет новое равновесие».

У российских ученых есть прогноз погоды на 300 лет вперед. Сценарии изменения климата. Самый неблагоприятный - в XXIII веке жара растопит вечную мерзлоту.

В наше время, возможно, весна и осень будут не так заметны. Но эксперты успокаивают: в ближайшие несколько столетий о полном исчезновении любимых многими землянами времен года не может быть и речи.