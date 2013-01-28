В Центральной России завершается период морозов

В Центральной России завершается период стабильной морозной и солнечной погоды. По данным Гидрометцентра, в регионе возрастет влияние атлантических циклонов. Вместе с ними на фоне значительного падения атмосферного давления ожидается распространение теплого океанического воздуха, повышение температуры, осадки и усиление ветра.



Обычно конец января-начало февраля - самое холодное время, но в этом году они будут отмечены оттепелями. Сегодня - последний по-настоящему морозный день. Уже завтра центр России станет заполняться теплом.



"АН" писали, что тем временем юг России страдает от обильных снегопадов, которые служат причиной широкомасштабных отключений электричество.