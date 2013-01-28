Метель опять оставила без света тысячи жителей юга России. ВИДЕО

На юге России непогода вновь привела к масштабным отключениям электроэнергии. Похожая картина наблюдалась там и в выходные. На этот раз в понедельник без света остались около 17 тысяч человек в четырех районах Ростовской области.

"АН" писали, что накануне лишились электроснабжения почти 20 тысяч человек в 8 населенных пунктах двух районов Краснодарского края.

Виной всему сильный циклон, который принес снег, ветер и даже ледяной дождь. Как результат - оборванные линии электропередачи, сильнейший гололёд на дорогах и сбои в работе аэропорта.

А сегодня регион накрыли снегопады.

Самые сильные метели ожидаются в Краснодарском крае, республике Адыгея, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, Калмыкии и Волгоградской области.

Напомним, сегодня закрыты Военно-Грузинская дорога и Транскам, соединяющие Россию с Закавказьем.