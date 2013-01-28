Снегопад на Крестовом перевале опять перекрыл Военно-Грузинскую дорогу

В связи со снегопадом и ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия с утра понедельника перекрыто дорожное полотно на Военно-Грузинской автодороге, передает североосетинский главк МЧС России.

В России было принято решение запретить движение транзитных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в обоих направлениях с 07 часов 30 минут 28 января 2013 года до особого распоряжения.

На дороге развёрнут пункт обогрева.

ГУ МЧС России по РСО-А настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок через н.п. Ларс до улучшения погодных условий на Крестовом перевале

"АН" писали, что ранее пришло сообщение о закрытии с часу ночи понедельника движения по Транскаму. Лавиноопасность в горах Северной Осетии сохранится до конца дня вторника.