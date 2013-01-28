Транскам, соединяющий Россию с Южной Осетией вновь закрыли для проезда

В связи со снегопадом и угрозой схода снежных лавин на Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств принято решение запретить движение автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 01 часa 00 минут 28 января 2013 года до особого распоряжения.

Североосетинское ГУ МЧС России "настоятельно рекомендует водителям воздержаться от намерения проезда по Транскавказской автомагистрали до улучшения погодных условий", говорится на сайте ведомства.

"АН" писали, что улучшение погодных условий позволило накануне открыть Транскам для движения в обоих направлениях после схода лавин.

Транскам - единственная автотрасса, соединяющая напрямую РСО-Аланию и Южную Осетию.