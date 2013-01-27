В столичном регионе к середине недели потеплеет

В столичном регионе к середине наступающей недели значительно потеплеет, уже с вечера понедельника столбики термометров начнут подниматься и к четвергу в Москве и области потеплеет до нуля градусов.

В понедельник в регионе сохранится морозная погода, утром ожидается от -14 до -16 градусов, днем прогнозируется -9. Уже в ночь на вторник столбики термометров покажут -5, а днём 29-го января -3 градуса. Погода среды от вторника отличаться почти не будет, а вот в четверг днём температура воздуха в Москве поднимется до 0..-2 градусов.

Со вторника в Москве и области ожидаются снегопады.