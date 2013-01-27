В Якутии прогнозируется ночной мороз до -48 градусов.

Самые сильные морозы в эти дни отмечены в Якутии и Магаданской области, в ночь на понедельник в Якутии прогнозируется температура воздуха до -48 градусов, похолодание ожидается на Чукотке и в Хабаровском крае, передают Метеоновости.

Мороз до 40-ка градусного ожидается в континентальных районах Магаданской области, в континентальных районах Чукотки прогнозируется до -40,-45.

На севере Хабаровского края минимальная температура воздуха может достигать -43 градусов. В Амурской области не исключена температура -41 градус, -35, -40 градусов предполагается ближайшей ночью на востоке и в центральных районах Ямало-Ненецкого автономного округа. В южных областях Западной Сибири с антициклоном тоже идут крепкие морозы, в ночь на 28 января здесь местами до -35,-38 градусов, что считается холоднее обычного на несколько градусов.