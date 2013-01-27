Московский регион сегодня ожидает мороз и гололедица

В столичном регионе в воскресенье ожидаются гололедица и переменная облачность без осадков. В Москве днем столбики термометров опустятся до минус 11 градусов, по области будет от 9 до 14 мороза.

Ветер южной четверти, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

В ночь на понедельник минимальная температура воздуха составит 15 -17 ниже ноля, по области будет от 15 до 20, местами - до 25 градусов мороза, обещает Росметео, передали "Вести".

Днем в понедельник потеплеет и будет солнечно, местами небольшой снег. В столице минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - до 6-11 ниже ноля. Направление и сила ветра не изменятся.