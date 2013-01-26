Сильнейший снегопад нарушил транспортное сообщение в Великобритании, местами за пару дней выпало до 30 сантиметров снега, на автомобильных дорогах образовались многокилометровые пробки, осложнённые ДТП.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидается дальнейшее потепление, что чревато подтоплениями и наводнениями.