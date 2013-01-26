Сильные морозы ожидаются в Пермском крае,по данным пресс-службы ГУМЧС по Пермскому краю, с 21.00 26 января до 21.00 27 января в регионе температура воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях -30,-35°.

Температура воздуха днем -17,-22°, по северу местами до -25°, ожидается переменная облачность, местами кратковременный снег, слабая изморозь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости, не отпускайте на прогулки детей, одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения.

Телефон доверия МЧС России по Пермскому краю 8(342) 2104-567 БЕСПЛАТНО 8(342) 2104-567.