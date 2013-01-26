Сильные морозы ожидаются в Пермском крае
26 января 2013, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
26 января 2013, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
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