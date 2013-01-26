В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели все рейсы перенесены на сутки

Аэропорт Южно-Сахалинска в субботу закрыт из-за метели. Все рейсы перенесены на воскресенье и последующие дни. В районе аэродрома видимость составляет всего 50 метров. Штормовое предупреждение на Сахалине было объявлено в накануне вечером.

Остров оказался в эпицентре мощного циклона, сообщает сахалинский главк МЧС России. На юге бушуют ураганы, с порывами ветра до 30 метров в секунду.

В двух районах западного побережья из-за сильной метели и практически нулевой видимости закрыты автодороги.

Движение на остальных не ограничивалось, но автомобилистам рекомендовано не выезжать без надобности в течение дня за пределы населённых пунктов.

Улучшение погоды синоптики прогнозируют лишь в воскресенье.