Снегопады в Москве продолжатся в среду

К среде в Москве значительно потеплеет и возобновятся снегопады, хотя погода в выходные сохранит морозный характер, уже во вторник, 29-го января, температура воздуха поднимется до - 3 градусов, а в среду начнётся снегопад.

В ночь на понедельник в Москве и области ожидается до - 18 градусов.