В эти часы Волгоград напоминает сплошной каток

О том, что оттепель в эту ночь сменится заморозками, синоптики Волгоградской области предупреждали. Но гололед, как водится, стал неожиданностью для дорожных и коммунальных служб города. Сегодняшним утром до остановок общественного транспорта люди буквально катились по ледяным, не посыпанным песком тротуарам. И сейчас ситуация не стала лучше.

Коммунальщики, видимо, опасаясь травм, не спешат обрабатывать дворы специальными реагентами, чтобы сделать их хотя бы немного безопаснее. Пешеходы посмелее выходит прямо на проезжую часть – ее хотя бы обрабатывают песко-соляной смесью, и в ледяной каше вполне можно шагать..

Более или менее регулярно ходят только трамваи. Из-за наледи, образовавшейся на проводах, троллейбусы или вообще не идут, или напоминают двигающиеся бенгальские огни. Работодатели к опозданиям своих подчиненных на два, а то и три часа относятся с пониманием.

Количество пациентов в травмпунктах увеличилось вдвое. Только за утренние часы, когда люди спешили на работу, по Волгограду срочная медпомощь потребовалась 54 волгоградцам, упавшим на улице.

«Для водителей 23 января стало непростым испытанием, - рассказала «АН-онлайн» Светлана Березина, инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. - Всего с 7 до 9 утра в городе произошло 40 аварий с материальным ущербом. Тогда как при других погодных условиях мы фиксируем 100 подобных ДТП за сутки. Если такая динамика продолжится, то эта среда станет самым аварийным днем в году».

И передвигаться по городу, буквально держась зубами за воздух, волгоградцам придется еще несколько дней - температура идет на минус.