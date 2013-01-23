Крещенские морозы в центре России простоят еще неделю

Морозная погода и крещенские морозы в центральных регионах России продержатся еще почти неделю.

Потепление ожидается в середине следующей недели.

Глава Росгидромета Александр Фролов сообщил, что крещенские морозы будут умеренными. В ближайшие дни - в четверг и субботу - 25-26 января будет ночью в Москве до минус 19 градусов, по области — до минус 27 градусов. Сильных снегопадов не ожидается. Днем в столичном регионе потеплеет до 14-16 градусов. По прогнозу специалистов по погоде, ожидаются солнечные дни.

Синоптики обещают, дней через пять придет атлантический циклон, который принесет с собой осадки и потепление.