Из-за московского снегопада задерживаются авиарейсы из Петербурга в столицу

В настоящее время затруднено авиасообщение между Петербургом и Москвой. В столице, напомним, сейчас идет сильный снегопад, пишет Фонтанка.ру.



Согласно данным он-лайн табло петербургского аэропорта, задерживается один рейс до Домодедово авиакомпании «Трансаэро» (10.50 вместо 9.55), два – «Аэрофлота», до Шерметьево (10.50 вместо 9.55 и 11.10 вместо 10.25), один – «S7», до Домодедово (10.40 вместо 10.00).



Кроме того, рейс до Внуково «Трансаэро», который должен был отправиться в 6 утра, вовсе отменен, а самолет «Аэрофлота» вместо 9 утра улетел в 10 часов.



По причине снегопада в петербургском аэропорту был отменен рейс из Парижа в 16.35 (и обратно в 17.30) авиакомпании "Эйр Франс". Среди указанных как задерживающиеся- отправление борта в Киев в 16.35 и в Вену в 17.00. Не прилетел пока в Петербург в 17.00 и самолет из Лондона British Airways - он числится задерживающимся.