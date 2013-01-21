В Москве сильный снегопад продлится до вечера, ВИДЕО

Как и обещали синоптики, Москву в ночь на понедельник завалило снегом. Снегопад будет идти весь день, это приведет к ухудшению видимости, снежным заносам и гололеду. К 10:00 мск осадки составят 5-10 мм, прирост снега – 18 см.

По-прежнему холодно, температура воздуха в столице составит от минус 11 до минус 9 градусов. Ветер северо-западный, слабый. Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится только в понедельник вечером.

Во вторник снега не ожидается, температурный режим в столице составит от минус 12 до минус 17 градусов, днем - 9-14 градусов мороза. Давление - на уровне 743 мм рт. ст.

В ночь на среду воздух остынет до минус 18–23 градусов. Днем термометры покажут минус 10–15 градусов. Будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление повысится до 748 мм рт. ст.

В четверг к региону приблизится новый атмосферный фронт, небо затянут облака и вновь пойдет снег. В ночь на четверг морозы ослабеют до минус 10–15 градусов, а днем потеплеет до минус 5–10 градусов. Атмосферное давление вновь начнет снижаться.

В пятницу будет облачно, снег продолжит падать, временами возможны слабые метели. Ночью ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, а днем 3–8 ниже нуля. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

В субботу снежная погода продолжится, давление опустится еще ниже — до 738 мм рт. ст. В воскресенье снег ослабеет, а температура понизится. Ночью до минус 7–12 градусов, а днем 5–10 ниже нуля. Давление вернется в норму и составит 745 мм рт. ст., сообщили в центре погоды "Фобос".