Ураганы с мощными ливнями обрушились на Испанию и Португалию. ВИДЕО

В Португалии в воскресенье бушует ураган и в 15 округах введен самый высокий - красный уровень тревоги. Повалены сотни деревьев, во многих домах выбиты стекла и сорваны крыши, в Лиссабоне даже рухнул башенный кран.

Ураганный ветер и проливные дожди обрушились также на испанский регион Галисию, там объявлен оранжевый уровень тревоги, передает "Первый канал". Реки вышли из берегов, затопив сельхозугодья и дороги. Сильный ветер до 30 метров в секунду с корнем вырывает деревья.

Похожая ситуация и в восточных районах Испании - Валенсии и Мурсии. Нарушено движение скоростных поездов и авиасообщение.