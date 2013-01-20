В Подмосковье самая холодня ночь была в Клинском районе

В Подмосковье мороз в ночь на воскресенье, 20 января, окреп до минус 26 градусов. Такую температуру воздуха зафиксировала в 6 часов утра сегодня метеостанция в городе Клин на северо-западе столичного региона.

Это самый низкий показатель температуры воздуха в Московской области.

В Москве ночью ртутный столбик термометра опускался до минус 20 градусов. В области, по данным синоптиков, в районе аэропорта Домодедово ранним утром зафиксировано минус 22 градуса. Чуть выше температура воздуха в Шереметьево - минут 20 градусов, а в районе аэропорта Внуково — 17 градусов ниже нуля. Крещение - морозы должны быть.

К половине восьмого утра в Москве на северо-западе столицы - минус 19 градусов.

Как обещают синоптики, днем будет гораздо теплее. Сегодня днем в Москве температура воздуха в составит минус 10-12 градусов, по области — до минус 14 градусов.

На Крещение в Москве было ясно, днем выглядывало солнце. Сегодня снегопады возможны небольшие местами.