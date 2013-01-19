Метель нарушила авиаперевозки на Камчатке

Задерживается прибытие на Камчатку трех самолетов из Москвы и Владивостока из-за циклона, бушующего над югом полуострова, сообщили в диспетчерской службе аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово.

На запасной аэродром в Хабаровск отправлен самолет компании "Аэрофлот", следовавший в субботу на Камчатку из московского аэропорта Шереметьево.

В аэропорту Домодедово в Москве на сутки до 20 января отложен вылет на полуостров лайнера компании "Трансаэро". Во Владивостоке на восемь часов отложен вылет в Петропавловск-Камчатский самолета компании "Владавиа".



Причина задержки - метеоусловия на полуострове. Главный воздушный порт Камчатки открыт, но экипажи самолетов сами принимают решения о вылете сюда "по погоде". Из-за сильного ветра и снега в субботу также отменены полеты пассажирской авиации по всем внутренним камчатским авиалиниям.

МЧС России сегодня предупреждает, что по данным Центра "Антистихия" на территории Камчатског края (а также на Сахалине) в течение 19 января 2013 г. ожидаются неблагоприятные метеоявления.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, нарушениями в системе ЖКХ, увеличением количества ДТП), на территории Камчатского края и Сахалинской области, обусловленные снегом, метелью, порывами ветра до 23 м/с.