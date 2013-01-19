Мощный снегопад в Европе: тысячи человек застряли в аэропортах. ВИДЕО

Метели в Европе предельно осложнили дорожное движение.: десятки аварий и многокилометровые пробки. В нескольких странах тысячи человек застряли в аэропортах. Синоптики в ближайшее время улучшения погоды не обещают.

Обилие снега ожидали, но к такому количеству коммунальные службы оказались не готовы, передают "Вести". На юге Великобритании для уборки улиц даже пришлось привлечь армейские подразделения.

Самая сложная ситуация – в аэропортах. Всего за сутки в лондонском Хитроу отменены более 400 рейсов, сотни – задержаны, в том числе те, что направлялись в Москву. Аналогичная ситуация и в Бристоле. В терминалах скопились тысячи пассажиров.

В Австрии снегопады сопровождались сильным шквалистым ветром. Спецтехника расчищает дороги каждый час, но разметки все равно не видно. Власти призывают жителей восточных районов страны быть предельно осторожными.

В Польше число аварий на дорогах выросло в несколько раз. На одной из автомагистралей столкнулись сразу 30 автомобилей. Около 10 человек получили травмы.

В Косове снегоуборочной техники не хватает, движение по некоторым направлениям полностью остановлено.