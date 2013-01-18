Прогноз синоптиков: в Москве выпадет еще 30% месячной нормы осадков

Ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец в пятницу сообщил, что в Москве и Подмосковье до завтрашнего утра выпадет еще 30% месячной нормы осадков для января, это примерно 15 миллиметров осадков.

Циклон, принесший обильные снегопады, и вызвавший серьезные пробки на дорогах и проблемы в аэропортах, продолжает господствовать на большей части Среднерусской равнины. В Центральном федеральном округе за прошедшие сутки выпало до половины месячной нормы осадков.

По словам Евгения Тишковца, сегодня в ночь температура воздуха начнет понижаться. В Центральном регионе столбики термометров опустятся до минус 12-17 градусов, в Ленинградской и Вологодской областях, Волго-Вятском регионе и на Южном Урале до минус 33-38 градусов мороза. В Якутии, на Колыме, в Магаданской области и на Чукотке будет еще холоднее - до минус 50-55 градусов.

Евгений Тишковец отметил, что нынешняя зима в целом соответствует классическому пониманию русской зимы, за последние 20 лет нынешняя зима - одна из самых холодных, но говорить об аномальности холодов не стоит.

А если говорить о долгосрочном прогнозе, то весна в этом году наступит точно по календарю - в начале марта, и будет не только ранней, но и бурной, заключил синоптик.