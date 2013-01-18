Январь в Москве: метели и многокилометровые пробки

Погодные условия в последние трое суток явно не благоприятны для передвижения по дорогам и тротуарам Москвы, на подъездах к столице РФ из-за снежных заносов скопились автомобили, движение наземного транспорта в Москве парализовано.

Метеорологи предупреждали о снегопаде, на дорогах и тротуарах образовалась наледь и гололедица, что делает передвижение почти невозможным. Снегопад продолжается, "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Москве критической - на 10 баллов.