В Москве и области ожидается метель и значительное усиление ветра

Ухудшение погодных условий ожидается сегодня в Москве и области, пресс-служба ГУМЧС по региону сообщает, что с 14 до 22 часов на территории Московской области ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, метель и гололедица.

"Начиная с южных районов Московского региона (включая присоединённые территории Москвы) с дальнейшим распространением на Москву и северные районы региона ожидается снег, местами сильный. В Москве усиление интенсивности снега ожидается к 16-17 часам", - предупреждает пресс-служба МЧС.

По прогнозам специалистов, за эти часы в регионе выпадет от 3 до 7 см снега. Порывы восточного ветра до 12-17 м/с, местами метель, при снеге возможно ухудшение видимости.

В Главном управлении МЧС России по Московской области круглосуточно работает телефон доверия (499) 743-02-72.