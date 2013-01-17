Непогода может внести коррективы в жизнь москвичей

Снегопад и сильный ветер могут внести сегодня коррективы в жизнь москвичей, на тротуарах - снова наледь, на дорогах снежные заносы, что снова может привести к возникновению автомобильных заторов на дорогах Москвы.

Температура воздуха в течение дня - 6-8 градусов ниже нуля.