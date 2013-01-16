Мощный снегопад обрушился на регионы европейской России. ВИДЕО

Европейскую территорию России в среду накрыл мощный снегопад. В Москве, несмотря на то, что, как писали "АН", еще накануне коммунальные службы начали подготовку к непогоде, в первой половине дня движение по некоторым магистралям было практически парализовано.

Заторы оценивались в 8 баллов из 10 возможных. Кроме того, резко выросло число мелких аварий.

Минувшей ночью сугробы в Москве выросли на 2-3 см, при этом высота снежного покрова достигла 25-31 см. Коммунальные службы города вывели на улицы около 12 тысяч снегоуборочных машин.

В целом для жителей центральных областей европейской России в середине недели значительно меняется. Виновником перемен является циклон, который приблизился к западным границам территории.

Пик ненастной погоды придется на четверг, передает Первый канал. В центральном районе повсеместно пройдут снегопады, которые будут сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м / с и метелью.

В Брянской и Орловской областях осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега, в связи с чем снег будет налипать на проводах и деревьях, а также местами будет отмечаться гололед. На дорогах могут возникать снежные заносы, гололедица. При этом днем ​​будет умеренно морозно - от -5 до -11 градусов.

В центрально-черноземных областях значительно теплее обычного, температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Такая неустойчивая погода сохранится ненадолго, уже в пятницу интенсивность осадков пойдет на спад.

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