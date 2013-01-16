ГИБДД предупреждает: на дорогах сегодня опасно

В Москве вновь сильный снегопад. В результате непогоды на многих столичных магистралях, в том числе Третьем транспортном кольце образовался снежный накат, видимость серьезно ухудшилась.

По состоянию на 8:25, Москва встала в десятибалльных пробках. Самая сложная ситуация сложилась на МКАД и радиальных магистралях, где образовались заторы в десять баллов, немного легче на ТТК (семь баллов) и Бульварном кольце (шесть баллов), свободно на Садовом кольце (4 балла).



Как ожидается, до пятницы в столичном регионе может выпасть до 20 сантиметров снега. ГИБДД просит быть предельно внимательными во время поездок, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.