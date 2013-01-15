МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 16 и 17 января

Центр "Антистихия" МЧС РФ предупредил об ухудшении погодных условий в среду, 16 января, и в четверг, 17 января.

По данным МЧС, на территории Москвы и Подмосковья, а также в областях Центрального округа: Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской ожидается сильный мокрый снег, и порывы ветра могут достигать до 15-20 м/сек. Спасатели пояснили, что при этом возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах возможно образование гололедицы, снежные заносы.